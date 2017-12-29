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Apple лишилась прав на имя Стива Джобса

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Фото: Global Look Prees/Christoph Dernbach
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Итальянские бизнесмены Винченцо и Джакомо Барбато, зарегистрировавшие в 2012 году торговую марку Steve Jobs, получили все необходимые юридические документы на ее использование.

Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза признало правомерность регистрации еще в 2014 году, однако судебное разбирательство с Apple продлилось еще три года, сообщает издание Highsnobiety.com.

Братья Барбато указали, что имя основателя Apple никак не закреплено за компанией юридически. Логотип их бренда представляет собой латинскую букву J, «надкушенную» с правой стороны. Юристы Apple утверждали, что данный логотип схож с логотипом Apple до степени смешения, однако суд не принял их доводы.

Под брендом Steve Jobs сейчас выпускается джинсы, футболки и другая одежда, однако в будущемвозможно и производство электроники.

Стив Джобс в середине 1970-х стал одним из основателей компании Apple. Бизнесмен скончался в 2011 году.

Ранее в декабре китайская марка одежды Kon подала иск против Apple с обвинением в воровстве логотипа. Иконка App Store в обновленной версии iOS полностью повторяет значок, который китайцы используют для маркировки своих товаров.

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