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В США начали проверки Apple в связи с замедлением работы старых iPhone

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Министерство юстиции США начало проверку в отношении корпорации Apple по факту замедления работы смартфонов iPhone старых моделей. Аналогичную проверку проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Первая контрольная акция направлена на выявление нарушений законодательства, вторая — на возможное утаивание информации от инвесторов.

Подобные проверки не означают, что в отношении компании планируется выдвинуть какие-то обвинения, уточняет The Wall Street Journal.

Как сообщал портал iz.ru, в декабре 2017 года компания Apple признала, что намеренно замедляла работу устройств прошлых поколений, объяснив это желанием продлить работу аккумулятора. Две жительницы США обратились в суд с требованием взыскать с компании компенсацию за умышленное замедление работы iPhone. Аналогичные иски готовились в России.

Корпорация Apple пообещала выпустить обновление для своей операционной системы iOS, в котором можно будет отключить замедление работы смартфонов.

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