Прямой эфир

Уровень воды в Неве достиг критической отметки в Ленинградской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень воды в Неве превысил критическую отметку в 440 см в городе Отрадный, Кировский район, Ленинградская область, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Угроза наводнения нависла над жителями города Отрадный в связи с поднятием уровня воды в Неве. Воды реки достигли, а затем превысили критическую отметку в 440 см. Служба спасения провела мероприятия по оповещению населения о сложившейся ситуации, сообщает телеканал «78».

Также местным жителя было предложено покинуть свои дома в специально подготовленные для них два пункта временного размещения граждан. Никто из горожан не согласился покинуть свои дома и разместиться во временных.

В связи с этим спасатели советуют жителям города проверить системы водоотвода и, если это потребуется, обязательно прочистить их. Также расчистить стоит кюветы и ямы. Ценные вещи, которые находятся на первом этаже, рекомендуют перенести на более высокие этажи. Деньги, документы, лекарства нужно сложить в непромокаемые пакеты. Помимо прочего, рекомендовано установить поочередное дежурство на улицах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге в здании «Ленфильма» произошел пожар
Улицу в Петербурге затопила вышедшая из берегов река

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017