Уровень воды в Неве достиг критической отметки в Ленинградской области

Уровень воды в Неве превысил критическую отметку в 440 см в городе Отрадный, Кировский район, Ленинградская область, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Угроза наводнения нависла над жителями города Отрадный в связи с поднятием уровня воды в Неве. Воды реки достигли, а затем превысили критическую отметку в 440 см. Служба спасения провела мероприятия по оповещению населения о сложившейся ситуации, сообщает телеканал «78».

Также местным жителя было предложено покинуть свои дома в специально подготовленные для них два пункта временного размещения граждан. Никто из горожан не согласился покинуть свои дома и разместиться во временных.

В связи с этим спасатели советуют жителям города проверить системы водоотвода и, если это потребуется, обязательно прочистить их. Также расчистить стоит кюветы и ямы. Ценные вещи, которые находятся на первом этаже, рекомендуют перенести на более высокие этажи. Деньги, документы, лекарства нужно сложить в непромокаемые пакеты. Помимо прочего, рекомендовано установить поочередное дежурство на улицах.