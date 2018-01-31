Улицу в Петербурге затопила вышедшая из берегов река

Аварийные бригады устраняют последствия разлива реки Ижоры на Нижней Ижорской улице в Санкт-Петербурге. В результате затопленными оказались подвалы нескольких жилых домов.

Сейчас на месте происшествия работают бригады «Водоканала», сообщает телеканал «78» со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

ГУ МЧС предупреждало накануне о том, что наводнение может угрожать городу Отрадное в Ленинградской области. Во вторник уровень воды в Неве составлял 426 см, а уже сегодня он может достичь опасной отметки в 440 см.

Спасатели объясняют это движением льдов в связи с понижением температуры воздуха. 19 января портал iz.ru сообщал о том, что на Неву спустили ледокол «Невская застава». Он должен бороться с торосами на реке, которые привели к подъему воды.

Угроза наводнения была объявлена в Петербурге в начале января. Затворы дамбы были закрыты на 19 часов.