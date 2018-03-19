Авиационный керосин вернут под контроль государства

Авиационные власти России решили принять новые меры для повышения безопасности полетов. В разработанном Минтрансом проекте новых правил наземного обслуживания самолетов контроль за топливообеспечением значительно повышается. При этом Росавиация считает необходимым вернуться к отмененной несколько лет назад в РФ системе сертификации авиатоплива. Сегодня требования к качеству нефтепродуктов в России установлены техническими регламентами Таможенного союза — но для авиационной отрасли они недостаточны, считают специалисты.

В Минтрансе России сообщили «Известиям», что ведомство разрабатывает нормы, ужесточающие требования к качеству авиатоплива.

— Минтранс завершает работу над утверждением правил наземного обслуживания самолетов. В них включены самые жесткие требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации, — заявил «Известиям» представитель ведомства.

В пресс-службе Росавиации рассказали, что агентство выступает за возврат к сертификации авиатоплива, существовавшей в России до 2015 года.

— Это важное звено в системе обеспечения безопасности полетов, — заявили «Известиям» в ведомстве. — Обязательная сертификация авиаГСМ на государственном уровне является общемировой практикой в гражданской авиации. В России необходимо к ней вернуться.

Источники «Известий» в отрасли рассказали, что ситуацию с качеством авиационного топлива в стране сегодня нельзя назвать безопасной — и это может привести к серьезным проблемам.

— На наш взгляд, заправочные комплексы должны проходить обязательную сертификацию, — заявили «Известиям» в пресс-службе авиакомпании «Северный ветер». — Госорганы обязаны постоянно контролировать качество топлива. Это позволит перевозчикам сфокусироваться на своей основной функции — предоставлении качественного и безопасного перелета по доступной стоимости.

Сейчас в отечественной авиации, по словам представителей компании, за качество топлива отвечают перевозчики, которые не могут на него повлиять. Ни заправщики, которые обеспечивают керосином авиакомпании, ни логисты, которые доставляют его с НПЗ в аэропорты, подобной ответственности не несут. В большинстве стран ситуация иная.

— На каждом этапе производства, транспортировки, фильтрации, отстаивания и перекачивания топлива должен происходить анализ его качества, — заявили в пресс-службе «Северного ветра».

За последние несколько лет в нашей стране авиапроисшествий из-за некачественного топлива не было зафиксировано. Под вопросом — только одно событие, в отношении которого пока нет полной ясности.

Крупнейшие поставщики авиатоплива в России — компании «Газпромнефть-аэро», «Лукойл-аэро» и «Роснефть-аэро».

На всех предприятиях первой из них, как сообщили «Известиям» в ПАО «Газпром нефть», действует единая техническая политика. Она учитывает не только российские, но и международные требования. При этом компания выступает за разработку единых правил для всех игроков рынка.

— Несмотря на отмену в 2015 году обязательной сертификации, все топливо-заправочные комплексы «Газпромнефть-аэро» в международных аэропортах регулярно проходят добровольную сертификацию на соответствие российским отраслевым требованиям, — отметили «Известиям» в пресс-службе ПАО «Газпром нефть». — Также эти ТЗК ежегодно проходят проверку международной группы по контролю качества авиатоплива IFQP на соответствие международным стандартам.

В «Роснефти» подчеркнули, что выступают за повышение контроля за качеством авиатоплива.

— Лаборатории компании одними из первых в отрасли получили сертификаты соответствия требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005, — сообщили «Известиям» в пресс-службе корпорации.

В «Лукойл-аэро» не предоставили комментария.

По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, сегодня качество авиаГСМ зависит исключительно от добросовестности нефтяных компаний. Отмена сертификации должна была усилить конкуренцию на рынке и снизить стоимость топлива, но уже сейчас сами перевозчики обращаются к государству с просьбой заняться контролем его качества.

— Еще в 2015 году Минтранс обещал подготовить документы, которые позволят избежать негативных последствий отмены сертификации. Это, в частности, изменения в Федеральные авиационные правила. Такие меры до сих пор не реализованы, — рассказал Алексей Тузов.

Авиатопливо может оказаться некондиционным из-за некачественной фильтрации, посторонних примесей, перегонки через некачественное оборудование и многих других причин.