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Создатель мультфильма про кота Леопольда скончался на 78-м году жизни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Советский режиссер, заслуженный деятель искусств России Анатолий Резников, создававший мультфильм про кота Леопольда, скончался в Германии на 78-м году жизни. Об сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

«Мне позвонили друзья из Германии — там находился Резников, — которые дружат с его семьей, и сообщили эту печальную новость», — приводит слова Альпериной ТАСС.

По ее данным, режиссер ушел из жизни в среду 31 января около 11:00 мск.

Анатолий Резников родился 20 декабря 1940 года в польском Белостоке. Его детство и юность прошли в Тбилиси. После окончания Тбилисского училища живописи Резников поступил на работу в Центральную студию документальных фильмов (ЦСДФ) в Москве, где он увлекся мультипликацией. Тогда же Резников стал учиться делать рисованную мультипликацию. Известность к режиссеру пришла после съемок мультфильма «Раз ковбой, два ковбой» (пародия на вестерн с участием Андрея Миронова, озвучившего всех героев) и серии фильмов о приключениях кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта. За создание этой мультипликационной картины авторская группа в 1985 году была удостоена Государственной премии СССР.

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