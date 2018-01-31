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Ольга Граф примет участие в альтернативных стартах в России

На Олимпиаде в Пхенчхане выступят всего три российских конькобежца
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Фото: Getty Images/Joosep Martinson
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Российская конькобежка Ольга Граф первой из команды «Олимпийские атлеты из России», которая выступит в Пхенчхане под нейтральным флагом, отказалась от поездки на скандальные зимние Игры. Основным мотивом для отказа 34-летняя спортсменка назвала невозможность принять участие в командной гонке, к которой она целенаправленно готовилась последние четыре года (ранее комиссия Валери Фурнейрон отказала в приглашении другим участницам пасьюта — Екатерине Шиховой и Елизавете Казелиной). Россиянка могла выступить на дистанциях 1500 и 3000 м, однако от этого шанса она отказалась по своей воле. Обладательница двух медалей Игр-2014 готова выступить на альтернативных соревнованиях в России и не намерена завершать спортивную карьеру.

Изначально Ольга Граф была согласна ехать в Пхенчхан под нейтральным флагом, однако изменила свое решение после недопуска к Играм большинства российских конькобежцев.

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— Мне непонятно, почему МОК не пригласил на Игры наших лидеров, мировых рекордсменов Павла Кулижникова, Дениса Пскова и других конькобежцев и шорт-трекистов, — заявила «Известиям» спортсменка. — Они чистые атлеты, это не вызывает у меня никаких сомнений. Поэтому ехать на эти Игры мне показалось неправильным. МОК ведет двойную игру — в организации явно не заинтересованы, чтобы российские спортсмены уехали из Кореи с медалями. При этом я не призываю других спортсменов поступать, как я. Каждый должен принять решение самостоятельно. 

Для уроженки Омска Игры в Пхенчхане могли стать вторыми в карьере. В Ванкувер Ольга Граф не пробилась по спортивному принципу, но спустя четыре года смогла выйти на пик формы и показать замечательные результаты на домашней Олимпиаде. В забеге на 3000 м она завоевала бронзовую медаль, которая стала первой для россиян в Сочи, а позднее помогла команде добыть третье место в командной гонке. В 2014-м Ольга Граф также выиграла серебро чемпионата России в классическом многоборье, а в последующие годы продолжила завоевывать медали мирового первенства в командной гонке (2015, 2016, 2017).

В сезоне-2017/18 она завоевала серебро чемпионата Европы в командной гонке, а также заняла шестое место на дистанции 300 м и 11-е — на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. У МОКа не было вопросов к 34-летней спортсменке — она получила приглашение в Корею, но в итоге приняла решение отказаться от участия в Играх. 

— Я не собираюсь заканчивать карьеру и обязательно приму участие в оставшихся турнирах сезона, в том числе в альтернативных стартах, если они состоятся в России, — подчеркнула Ольга Граф. 

Отказ российской конькобежки от приглашения МОКа вызвал широкий резонанс. Спортсменку уже поддержали многие атлеты, чиновники и политики. Однако есть и те, кто придерживается другого мнения. Например, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по конькобежному спорту Наталья Петрусева считает, что Ольге Граф надо было поехать на Игры-2018, чтобы доказать: она готова бороться за высокие места даже в таких условиях.

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— Ее поступок мне не совсем понятен, — сказала «Известиям» Наталья Петрусева. — Да, Ольга готовилась к командной гонке, но при этом она могла бежать и отдельные дистанции на очень приличном уровне. Хоть в последние годы у нее и были там слабые результаты, в Корее она могла за счет своего характера попробовать зацепиться за медаль. Наши спортсмены уже привыкли — чем хуже к нам относятся, тем лучшие результаты они показывают. Это уже не раз повторялось.

После отказа Ольги Граф в Корее должны выступить всего три российских конькобежца — Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова. По мнению Натальи Петрусевой, все они способны привезти из Пхенчхана медали. 

— В очень хорошей форме Ангелина Голикова, с августа 2017 года ее результаты растут от старта к старту (26-летняя спортсменка выиграла серебро ЧЕ на дистанции 500 м. — «Известия»), — отметила она. — Не удивлюсь, если на пик формы она выйдет именно в Пхенчхане. Наташа Воронина тоже не раз доказывала, что она — одна из сильнейших на дистанции 3000 и 5000 м. Сергей Трофимов тоже отличный спортсмен, который, несмотря на юный возраст — ему 22 года, — «показывает зубы» оппонентам и вполне способен привезти медаль с дистанции 1500 м. 

Олимпийские соревнования по конькобежному спорту начнутся 10 февраля. Всего в этой дисциплине будет разыграно 14 комплектов наград.

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