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Объединенные иски отстраненных спортсменов CAS рассмотрит до 27 января

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Фото: Global Look Press/ Xu Jinquan
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Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил иски, поданные отстраненными Международным олимпийским комитетом (МОК) российскими спортсменами. Решение по ним будет вынесено до 27 января. Об этом сообщил юрист Артем Пацев.

«CAS рассмотрит все иски в третьей декаде этого месяца — до 27 января включительно. Поданные иски не будут рассматриваться отдельно, все они объединены в одно дело», — цитирует Пацева ТАСС.

Все действующие спортсмены, которые выступали на Играх-2014 в Сочи, а сейчас претендуют на участие в Олимпиаде-2018, после объявления о своем наказании Международным олимпийским комитетом подали иски в CAS.

В частности, 5 января решение МОКа о пожизненном запрете на участие в Олимпиаде обжаловали саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова.

После расследования, проведенного комиссией МОКа во главе с Денисом Освальдом, 43 российских атлета были обвинены в нарушении антидопинговых правил, пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх и лишены завоеванных медалей.

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