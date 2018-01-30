СМИ опубликовали «черный список» Трампа

Президент США Дональд Трамп с момента своего избрания выступал с критикой в адрес 181 политика, организации или страны. Список был опубликован газетой The New York Times.

Материал под названием «Все люди, места и вещи, в отношении которых Дональд Трамп выступил с оскорблениями с момента выбора на пост президента США» занял две полосы. В статье также указывалось, какие именно претензии озвучивал американский лидер, передает ТАСС.

Чаще всего в своих комментариях, опубликованных в социальной сети Twitter, Трамп упоминал американские СМИ, которые удостаивал эпитетами «лживые», «коррумпированные» и «несправедливые». В частности, президент упоминал и The New York Times, которую называл врагом американского народа.

Также Трамп выступал с критикой в адрес своей соперницы по президентским выборам Хиллари Клинтон. Глава государства неоднократно называл ее криводушной. Досталось от республиканца и бывшему президенту США Бараку Обаме. Он охарактеризовал его как слабака.

Нередко в своих публикациях президент упоминал автора книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», журналиста Майкла Вульфа. Само произведение американский лидер называл лживым и скучным.