Прямой эфир

СМИ опубликовали «черный список» Трампа

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп с момента своего избрания выступал с критикой в адрес 181 политика, организации или страны. Список был опубликован газетой The New York Times.

Материал под названием «Все люди, места и вещи, в отношении которых Дональд Трамп выступил с оскорблениями с момента выбора на пост президента США» занял две полосы. В статье также указывалось, какие именно претензии озвучивал американский лидер, передает ТАСС.

Чаще всего в своих комментариях, опубликованных в социальной сети Twitter, Трамп упоминал американские СМИ, которые удостаивал эпитетами «лживые», «коррумпированные» и «несправедливые». В частности, президент упоминал и The New York Times, которую называл врагом американского народа.

Также Трамп выступал с критикой в адрес своей соперницы по президентским выборам Хиллари Клинтон. Глава государства неоднократно называл ее криводушной. Досталось от республиканца и бывшему президенту США Бараку Обаме. Он охарактеризовал его как слабака.

Нередко в своих публикациях президент упоминал автора книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», журналиста Майкла Вульфа. Само произведение американский лидер называл лживым и скучным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белый дом назвал «российской лихорадкой» обвинения Трампа в связях с РФ
Трамп отверг возможность переговоров США с талибами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017