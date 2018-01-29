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Белый дом назвал «российской лихорадкой» обвинения Трампа в связях с РФ

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Обвинения предвыборного штаба Дональда Трампа в связях с Россией являются «российской лихорадкой» и не имеют ничего общего с действительностью, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Белый дом полностью сотрудничает со спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером, чтобы гарантировать себе «избавление от российской лихорадки раз и навсегда», сообщает ТАСС.

«Хочу напомнить еще раз. Никакого сговора [между предвыборным штабом Трампа и Россией в 2016 году] не было. Нам нужно двигаться вперед и обращать внимание на такие вещи, как национальная безопасность, экономика и решение иммиграционного кризиса, с которыми мы сталкиваемся в этой стране», — сказала Сандерс.

Она отметила, что Белый дом делает всё для того, чтобы быть транспарентным. В частности, предоставил Мюллеру более 10 тыс. страниц документов.

24 января портал iz.ru сообщил, что расследующий «российское дело» спецпрокурор Роберт Мюллер планирует допросить президента США Дональда Трампа.

В частности, он собирается задать главе государства вопросы об увольнении бывшего директора ФБР Джеймса Коми и отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

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