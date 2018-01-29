Трамп отверг возможность переговоров США с талибами

Ни о каких переговорах между представителями США и движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не может быть и речи, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Они убивают людей направо и налево… бомбят по всему Афганистану, так что мы не хотим говорить с «Талибаном», — приводит слова Трампа «РИА Новости».

По его словам, такой момент может наступить, но еще не скоро.

Напомним, ранее Дональд Трамп осудил теракт в Кабуле и призвал мировое сообщество принять решительные меры против боевиков «Талибана» и «тех, кто их поддерживает».

Теракт в Кабуле произошел 27 января. Террорист-смертник взорвал машину неподалеку от здания Национальной дирекции по безопасности. Жертвами теракта стали более 100 человек.