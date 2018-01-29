Прямой эфир

Трамп отверг возможность переговоров США с талибами

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ни о каких переговорах между представителями США и движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не может быть и речи, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Они убивают людей направо и налево… бомбят по всему Афганистану, так что мы не хотим говорить с «Талибаном», — приводит слова Трампа «РИА Новости».

По его словам, такой момент может наступить, но еще не скоро.

Напомним, ранее Дональд Трамп осудил теракт в Кабуле и призвал мировое сообщество принять решительные меры против боевиков «Талибана» и «тех, кто их поддерживает».

Теракт в Кабуле произошел 27 января. Террорист-смертник взорвал машину неподалеку от здания Национальной дирекции по безопасности. Жертвами теракта стали более 100 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв теракта в центре Кабула выросло до 103 человек
Ответственность за атаку на отель в Кабуле взяла группировка «Талибан»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017