Заключившие однополый брак россияне покинули страну

Россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, заключившие однополый брак в Дании и нашедшие лазейку для его регистрации в России, покинули пределы РФ, сообщает правозащитная организация «Российская ЛГБТ-сеть».

Как писал портал iz.ru, россияне заключили брак в Копенгагене, после чего в многофункциональном центре услуг (МФЦ) в Москве им проставили соответствующие штампы в паспортах.

Впоследствии их паспорта были признаны недействительными, а на мужчин завели административное дело по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности».

Позднее Павел Стоцко рассказал, что в их адрес стали поступать угрозы. В частности, неизвестные обещали обезглавить их за регистрацию однополого брака.