Дмитрий Азаров: «Мы сделаем акцент на волжском колорите»

В преддверии чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в 11 городах России, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал корреспонденту «Известий» Елене Ладиловой о ходе подготовки к международному первенству. Как ожидается, главный объект ЧМ в регионе — стадион «Самара Арена» — будет сдан в конце марта. Это предусмотрено обновленным графиком строительства, с помощью которого власти рассчитывают ликвидировать отставание, накопленное при предыдущем руководстве региона.

— Как складывается ситуация со строительством стадиона «Самара Арена»?

— Сегодня строительство стадиона «Самара Арена» ведется по так называемому догоняющему графику производства работ, утвержденному в декабре прошлого года. Осуществляется буквально ежедневный контроль за его выполнением. Никаких отклонений от этого графика нет.

Недавно (21 февраля. — «Известия») Самару с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Он подтвердил, что опасений по срокам окончания работ на стадионе, которые были на определенном этапе, сегодня нет. Строительство стадиона вошло в завершающую фазу, все недочеты устранены. Все работы должны быть завершены до конца марта, какое-то время понадобится для оформления технической документации. В конце апреля на стадионе должен пройти первый тестовый матч.

— Есть ли установленный дедлайн FIFA? Что может случиться, если не уложитесь в эти сроки?

— Подход очень простой. Российская Федерация взяла на себя обязательства по предоставлению всей инфраструктуры, в нее входят и стадионы. Эти обязательства должны быть выполнены. Стадион к чемпионату мира по футболу в Самаре будет готов.

— Как вы собираетесь принимать гостей чемпионата мира по футболу?

— Мы активно готовимся к приему команд, болельщиков и туристов. Здесь правительству области предстоит очень много сделать совместно с горожанами и представителями малого и среднего бизнеса, завершить процесс создания навигации, обучения волонтеров и представителей сферы услуг, подготовить к ЧМ фан-зону. Она будет располагаться на площади Куйбышева — самой большой площади в Европе — и вмещать не менее 20 тыс. болельщиков, для которых мы готовим насыщенную программу.

— Готовы ли вы к большому наплыву туристов с учетом того, что именно в Самаре последний матч группового турнира проведет сборная России?

— В первую очередь мы провели аудит гостиничного фонда. По требованиям нам необходимо предоставить минимум 910 номеров для целевых клиентских групп и партнеров FIFA, 4000 номеров — для болельщиков.

Мы располагаем 354 гостиницами с общим номерным фондом 13,4 тыс. номеров. Таким образом, дефицита номерного фонда в Самарской области нет. В Самаре расположены гостиницы крупных мировых сетей. Завершается строительство пятизвездочной гостиницы.

Кроме того, у нас крупнейшая Самарско-Тольяттинская агломерация — 2,5 млн человек, которая включает в себя еще целый ряд городов-спутников. Так что возможен вариант размещения гостей чемпионата и в соседних городах.

— Самарские СМИ в прошлом году писали об обширной программе замены заборов в городе, чтобы закрыть «депрессивные территории» на время чемпионата мира. Это решение принималось еще до того, как вы стали губернатором?

— Да, это так. Центр города Самары представлен исторической застройкой с 1–2-этажными домами, многие из которых строились еще в начале прошлого века и даже раньше. Заборы здесь не очень нарядно выглядят. Поэтому решено было демонтировать старые покосившиеся и установить новые, выполненные в едином стиле. Есть целый ряд территорий, которые сегодня являются строительными или перспективными площадками, они также будут огорожены, чтобы не выглядеть зияющими пустотами. И заборы выполняют не только функции декора, они являются важными элементами безопасности.

— Чем культурная программа в Самаре будет отличаться от других городов?

— Мы собираемся сделать акцент на волжском колорите. Во время чемпионата мы сможем представить культуру народов Поволжья. На территории нашего региона проживает более 150 этносов. Каждый из них имеет свои традиции. Мы пригласим наших гостей, например, посетить праздник плуга — Сабантуй, этнические фестивали. Есть планы организовать музыкальный фестиваль болельщиков, на котором будет представлена музыка стран команд — участниц чемпионата.

Мы организуем несколько специальных туристических маршрутов. Будут задействованы такие объекты, как бункер Сталина, музей «Самара космическая», пивоваренный завод, на котором тоже будут проводиться экскурсии.

— А как планируется организовать транспортное сообщение на время ЧМ?

— По предварительным оценкам, в период проведения чемпионата Самарскую область посетят около 500 тыс. гостей. Большая часть из них прибудет на самолетах и поездах, часть — на междугородних автобусах и личном автомобильном транспорте.

На сегодняшний день построен и функционирует новый пассажирский терминал аэропорта Курумоч, который вошел в 2017 году в рейтинг лучших аэропортов мира. Завершена реконструкция новой взлетно-посадочной полосы. На аэродроме установлено новое современное оборудование, позволяющее производить полеты в любое время, практически при любых погодных условиях. В апреле завершится модернизация железнодорожного вокзального комплекса. Аэропорт Курумоч и железнодорожный вокзал «Самара» станут главными входными воротами в наш город. Для перевозки болельщиков в дни проведения матчей будет задействовано 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Они будут обслуживать 10 различных маршрутов, которые соединят аэропорт Курумоч, железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион «Самара Арена» и перехватывающие парковки.

— 2018 год объявлен Годом волонтера. Вы будете привлекать их для работы?

— Обязательно. Помощь болельщикам будут оказывать более 2600 добровольцев. Кстати, для участия в мундиале было подано рекордное количество заявок от жителей Самарской области — около 10 тыс. Кроме школьников и студентов волонтерами хотят стать пенсионеры, работающие граждане и люди с инвалидностью. Все они проходят обучение, программа включает такие дисциплины, как краеведение, туризм, иностранные языки. Я сам побывал на одном из таких мероприятий.

— Какие задачи по подготовке осталось решить?

— Наша общая задача — достройка стадиона и подготовка всей инфраструктуры. Необходимо обеспечить готовность малого и среднего бизнеса к предоставлению услуг на самом высоком уровне, ведь так много зарубежных гостей Самара еще не принимала. Нам важно обеспечить доступность водных экскурсий, потому что отдельной достопримечательностью Самарской области является красавица Волга. Прогулки по Волге пользуются большой популярностью всех туристов и жителей города. Уверен, что это будет интересно и гостям чемпионата. И, конечно же, нам нужно вместе со всеми жителями области создать атмосферу настоящего праздника.

— Как вы думаете, может ли проведение ЧМ стать своего рода тестом для глав регионов?

— Думаю, что да. Любое значимое мероприятие, а тем более чемпионат мира по футболу для региона и страны является индикатором работы региональной власти. Событие мирового масштаба в какой-то степени будет создавать дополнительные предпосылки для оценки как власти в целом, так и губернатора.

— Уже есть идеи по поводу того, как использовать построенные к чемпионату объекты после его завершения?

— Мы уделяем самое серьезное внимание программе наследия чемпионата мира по футболу. По стадиону вопросов нет. Горячо любимый всеми футбольный клуб «Крылья Советов» будет в дальнейшем радовать своих болельщиков, которые заполнят трибуны стадиона «Самара Арена». Развитию футбола в регионе будет служить и остальная спортивная инфраструктура, построенная к чемпионату. Например, тренировочные площадки после завершения первенства будут переданы детско-юношеским спортивным школам. А Тольятти получит отремонтированный стадион «Торпедо» — на его территории будут проходить тренировки сборной Швейцарии, которая выбрала Тольятти базой для своей команды.

Не менее важен и социальный эффект, который достигнут благодаря подготовке региона к чемпионату. Уже к весне 2018 года в Самаре будут приведены в порядок более 400 фасадов зданий, объекты культурного наследия. Реконструируются общественные городские пространства — скверы, парки, набережная.

В рамках подготовки к ЧМ в регионе ведется масштабный ремонт дорог. Реконструированы основные магистрали Самары, построены две новые дороги и девять подъездных путей к стадиону, завершается строительство новой трамвайной линии. Обновляется подвижной состав общественного транспорта. Приобретено 30 трамваев и 125 новых автобусов. Всё это будет служить людям и после окончания мирового первенства, это задел на десятилетия вперед.

Серьезные изменения произошли и в сфере здравоохранения. Только в Самаре проведен ремонт четырех больниц, закуплено более 1300 единиц современного медицинского оборудования и более 50 автомобилей скорой медицинской помощи, проведена подготовка кадров для работы на международном уровне. Это позволило уже сегодня повысить качество и доступность медицинской помощи.

Изменения колоссальные, и все они способствуют улучшению качества жизни людей. Безусловно, главным наследием ЧМ-2018 станет незабываемый опыт участия в крупнейшем мировом событии, гордость за наш регион и нашу страну.