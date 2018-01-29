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Бомб не обнаружили ни в одном из «заминированных» зданий в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Кинологи и саперы проверили свыше 30 зданий в Москве после поступивших от неизвестных сообщений об угрозе взрыва. Ни на одном из объектов не было обнаружено взрывных устройств. 

По словам источника в экстренных службах столицы, правоохранители обследовали в том числе здания органов власти, управы, несколько больниц, музей и здание Ростуризма, передает ТАСС

Согласно предварительной информации, ложно сообщить о минированиях в более чем 30 зданиях в Москве мог один и тот же человек. 

Как передавал портал iz.ru, 29 января из-за сообщений о минировании были эвакуированы здания Госдумы, департамента образования, департамента труда и соцзащиты, а также семи районных управ.

Ложные анонимные сообщения о минировании зданий по всей России начали поступать в правоохранительные органы с 10 сентября. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

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