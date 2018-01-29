Краснодарец получил год колонии за ложное сообщение о минировании

Житель Краснодара получил год колонии-поселения за сообщение о «минировании» торгового центра.

Суд признал виновным 21-летнего Мурада Магомадова по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве», которое создает опасность для людей и влечет за собой причинение крупного ущерба.

Также инстанция постановила взыскать со злоумышленника средства, затраченные на работу кинологов и спасателей, сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

В апреле 2017 года молодой человек сообщил о «минировании» торгово-развлекательного центра «Галерея Краснодар». Из здания тогда эвакуировали более 4 тыс. посетителей.

Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.