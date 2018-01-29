Прямой эфир

Краснодарец получил год колонии за ложное сообщение о минировании

0
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Краснодара получил год колонии-поселения за сообщение о «минировании» торгового центра.

Суд признал виновным 21-летнего Мурада Магомадова по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве», которое создает опасность для людей и влечет за собой причинение крупного ущерба.

Также инстанция постановила взыскать со злоумышленника средства, затраченные на работу кинологов и спасателей, сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

В апреле 2017 года молодой человек сообщил о «минировании» торгово-развлекательного центра «Галерея Краснодар». Из здания тогда эвакуировали более 4 тыс. посетителей.

Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбуждено после «минирования» московской прокуратуры
Путин подписал закон о блокировке номеров «телефонных террористов»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017