Международное спасибо героям Сталинграда

На мероприятия, посвященные 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в Волгоград съедутся делегации из более чем десяти стран Евросоюза и СНГ. 2 февраля, в День воинской славы России, в город-герой прибудут свыше сотни зарубежных гостей, включая депутатов и представителей городских самоуправлений. Об этом «Известиям» рассказали в администрации Волгограда, отметив, что самыми представительными делегациями станут немецкая и чешская.

Приехать в Россию, чтобы почтить память героев Сталинграда, планируют политики и общественные деятели из Абхазии, Армении, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Чехии, Эстонии и других государств ЕС и СНГ.

— В Волгоград приедут официальные представители наших городов-побратимов и городов-партнеров. Это официальные лица из немецких Кельна и Хемница, итальянского города Ортона, Маарду в Эстонии и Ковентри в Великобритании. Ожидаем прибытие представителей международных организаций, таких как Австрийский черный крест (ухаживает за могилами солдат всех национальностей. — «Известия»), — рассказали «Известиям» в администрации Волгограда. — Численность национальных делегаций будет разной. Одними из самых представительных будут делегации из Чехии и Германии.

Представители администрации немецкого города Хемниц в беседе с «Известиями» отметили, что Сталинградская битва стала переломным моментом Второй мировой.

— 75 лет спустя необходимо помнить о безумии этой войны. Весьма символично, что мы вспомним о жертвах войны вместе, — заявила «Известиям» мэр города Барбара Лудвиг, возглавляющая миссию.

В состав чешской делегации войдут депутаты нижней и верхней палаты парламента, евродепутаты, а также представители администрации Устецкого края и члены Чешского союза борцов за свободу (эта организация объединяет участников национального Сопротивления во время Второй мировой войны и их современных единомышленников).

— Специально для этой поездки стеклозавод в городе Подебрады изготовил 10 хрустальных урн, которые будут наполнены волгоградской землей и увезены обратно в Чехию, — рассказал «Известиям» руководитель делегации, депутат Европарламента от Чехии Яромир Кохличек.

Председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка пояснил «Известиям», что урны с изображением пятиконечной звезды и надписями «Сталинград 1943» и «Волгоград 2018» будут размещены в музеях и отдельных представительствах организации в стране.

Кроме того, чешская делегация планирует торжественно вручить памятные подарки ветеранам Великой Отечественной войны и участникам Сталинградской битвы. Яромир Кохличек рассказал «Известиям», что для героев битвы подготовлены поздравительные дипломы и картины с изображением чешских курортных городов — Теплице и Марианске-Лазне.

— Наша задача — хранить память о людях, которым мы обязаны жизнью и тем, что можем в своей стране говорить на родном чешском языке, — отметил чешский политик.

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года разгромом немецких войск. Сражения проходили на территории площадью около 100 тыс. кв. км при участии около 2,1 млн солдат с обеих сторон. Потери немецкой армии составили более 1,5 млн. СССР потерял под Сталинградом 1,13 млн человек.

— Результаты битвы коренным образом изменили ход Второй мировой войны и вселили надежду на освобождение Европы от нацистов. С этим городом связаны героизм и страдания большого числа советских граждан. Данное мероприятие — возможность сказать человеческое спасибо живым и павшим героям, — сказал «Известиям» чешский сенатор Ярослав Доубрава.

Как уточнили в администрации Волгограда, всего на праздновании ожидается более 200 официальных гостей, в том числе из других субъектов России. Немецкий политолог Александр Рар подчеркнул в беседе с «Известиями», что присутствие иностранных делегаций на подобных мероприятиях способствует сближению народов. Это, по его словам, помогает лишний раз прочувствовать ценность выстроенных после войны отношений между Москвой и Берлином, а остальным помнить о роли советских солдат в победе над нацизмом.