Европа объявит 9 мая выходным днем

9 мая в странах Европейского союза может стать государственным праздником и соответственно выходным днем. Такую рекомендацию содержит резолюция Европарламента (ЕП), одобренная на последней сессии 2017 года. Документ, с которым ознакомились «Известия», направлен в органы ЕС и странам объединения. В поддержку этой идеи европейские правозащитники подготовили петицию, а сбор подписей начнется уже в ближайшие дни. Об этом «Известиям» рассказали авторы инициативы.

Резолюция по гражданским правам ЕП была принята большинством евродепутатов (430 проголосовали за принятие документа) 12 декабря 2017 года. Она содержит призыв (пункт 34) сделать «9 мая общеевропейским праздником для укрепления чувства принадлежности к европейской семье». Документ был отправлен Европейской комиссии, Совету ЕС, уполномоченному по правам человека Евросоюза, а также правительствам и национальным парламентам стран — членов объединения.

— Резолюция носит рекомендательный характер и стала неким компромиссом годовой работы отдельных комитетов ЕП. Теперь странам предстоит решить — следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днем. Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы, — заявил «Известиям» европарламентарий Томаш Здэховски.

В странах ЕС уже откликнулись на предложение. Так в Латвии правозащитники подготовили петицию в поддержку учреждения нового государственного праздника. Лидер «Объединения против нацизма» Янис Кузинс заявил «Известиям», что сбор подписей начнется уже в этом месяце (всего нужно собрать 10 тыс. подписей, чтобы сейм занялся вопросом).

— Для многих европейцев 9 мая остается прежде всего днем почитания памяти советских солдат. В странах Прибалтики проходят массовые мероприятия. Это касается не только стран, где проживает многочисленная российская диаспора, но и других государств — членов ЕС. Поэтому сделать 9 мая выходным днем — абсолютно правильный шаг. Каждый житель потом уже сможет выбрать — праздновать евроинтеграцию или победу над нацизмом, — отметил Янис Кузинс.

В Евросоюзе 9 мая считается Днем Европы, так как в этот день в 1950 году была обнародована Декларация Шумана, которая привела к созданию Европейского объединения угля и стали (предшественник ЕС). День Победы отмечается 8 мая — то есть на день раньше, чем в России.

Несмотря на это, во многих странах Европы граждане победу над нацизмом всё равно отмечают по российскому образцу. Коммунистическая партия Чехии и Моравии 9 мая организует несколько мероприятий в память о павших советских солдатах. Главное из них проходит на Ольшанском кладбище, где захоронено большинство красноармейцев, освобождавших Чехию. Акции проходят даже в таких небольших городах, как Клецаны, где похоронены шесть советских солдат.

— Мы всегда должны помнить своих освободителей. Поэтому и организуем мероприятия по всей стране: люди собираются на кладбищах и у мемориалов советским воинам. В мероприятиях принимают участие не только пожилые люди, но и молодежь, — заявили «Известиям» в пресс-службе парламентской партии.

Пресс-секретарь Словацкой ассоциации против фашистских бойцов Владимир Микунда сообщил «Известиям», что аналогичные памятные акции проходят 9 мая и в соседней Словакии, где захоронено более 63 тыс. советских солдат.

Введение дополнительного нерабочего дня может сыграть важную роль для укрепления общей исторической памяти России и Европы. Для жителей Евросоюза, помнящих о наибольшем вкладе СССР в победу над нацизмом, откроются новые возможности участия в акциях 9 мая. Ведь Советский Союз только самостоятельно освободил 47% территории Европы (16 современных европейских государств) и 27% совместно с западными странами (шесть государств). В результате войны погибло не менее 27 млн советских граждан.