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Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за погоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Причиной усиления работы служб московского метро стал снегопад, который начался в столичном регионе утром в понедельник, 29 января. Несмотря на это, движение поездов по всем линиям осуществляется в штатном режиме, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что столичные власти попросили москвичей пересесть на общественный транспорт в связи с ухудшением погодных условий. По данным Гидрометцентра РФ, прошедшей ночью в Москве выпало 100% месячной нормы осадков. Снегопад также продолжится в течение дня. Температура воздуха составит от –5 до 0 градусов.

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