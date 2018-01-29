Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за погоды

Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Причиной усиления работы служб московского метро стал снегопад, который начался в столичном регионе утром в понедельник, 29 января. Несмотря на это, движение поездов по всем линиям осуществляется в штатном режиме, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что столичные власти попросили москвичей пересесть на общественный транспорт в связи с ухудшением погодных условий. По данным Гидрометцентра РФ, прошедшей ночью в Москве выпало 100% месячной нормы осадков. Снегопад также продолжится в течение дня. Температура воздуха составит от –5 до 0 градусов.