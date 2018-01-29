Потепление и снег ожидаются в Москве в начале рабочей недели

Снегопад и повышение температуры воздуха ожидаются в Москве в начале рабочей недели. Днем в понедельник, 29 января, столбик термометра в столичном регионе поднимется до –2 градусов, местами до нуля.

Под влиянием североатлантического циклона в городе продолжит идти снег. В ночь на вторник синоптики прогнозируют от 3 до 5 мм осадков.

Ветер в Москве будет юго-западный с порывами до 17 м/с, возможны метель и снежные заносы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным ведомства, к утру понедельника в городе выпало около 10% месячной нормы осадков, которая в январе насчитывает 42 мм.