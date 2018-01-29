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Рособрнадзор обвинил вузы в переизбытке будущих юристов и экономистов

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Наибольшее количество студентов по внебюджетному набору обучается по специальности «Юриспруденция» и «Экономика», что размывает рынок труда, считает замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова.

«Несмотря на то что есть контрольные цифры, которыми контролируется бюджетный набор, по внебюджету самое большое количество студентов набираются на юриспруденцию и экономику», — сказала Наумова во время совещания в Новосибирске. По ее словам, «контрольные цифры приема планируются, сверяются регионом и заявляются под конкретную потребность».

«Для чего выпускать в десять раз больше юристов и экономистов, чтобы они потом не нашли себе работу?» — заключила Наумова.

Обращаясь к ректорам сибирских вузов, замглавы ведомства отметила, что качество образования по данным направлениям далеко не всегда соответствует необходимым критериям, и добавила, что ответственность за подобные ситуации «должны нести мы с вами».

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