Рособрнадзор обвинил вузы в переизбытке будущих юристов и экономистов

Наибольшее количество студентов по внебюджетному набору обучается по специальности «Юриспруденция» и «Экономика», что размывает рынок труда, считает замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова.

«Несмотря на то что есть контрольные цифры, которыми контролируется бюджетный набор, по внебюджету самое большое количество студентов набираются на юриспруденцию и экономику», — сказала Наумова во время совещания в Новосибирске. По ее словам, «контрольные цифры приема планируются, сверяются регионом и заявляются под конкретную потребность».

«Для чего выпускать в десять раз больше юристов и экономистов, чтобы они потом не нашли себе работу?» — заключила Наумова.

Обращаясь к ректорам сибирских вузов, замглавы ведомства отметила, что качество образования по данным направлениям далеко не всегда соответствует необходимым критериям, и добавила, что ответственность за подобные ситуации «должны нести мы с вами».