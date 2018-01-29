Сборная России по биатлону заняла третье место в медальном зачете на ЧЕ

Сборная России по биатлону заняла третье место в общем медальном зачете на чемпионате Европы (ЧЕ), который проходит в Италии.

Российским биатлонистам удалось пополнить копилку национальной команды пятью наградами: одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Первое место в гонке преследования занял Александр Логинов. Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 22,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Кроме этого, Логинов занял второе место в спринте. Серебряная медаль досталась российской сборной в смешанной эстафете. Бронзовые медали завоевали Виктория Сливко в индивидуальной гонке и Евгений Гараничев в пасьюте.

Лидером медального зачета является сборная Франции, на счету которой — два золота, два серебра и одна бронза. Второе место занимает сборная Украины с двумя золотыми и одной серебряной медалями, сообщает телеканал «360».

Чемпионат Европы проходит в итальянской Риданне, соревнования завершатся 28 января.

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