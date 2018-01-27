Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем в гонке преследования на чемпионате Европы. Об этом в субботу, 27 января, сообщает «Спорт-Экспресс». Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 22,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место досталось болгарину Красимиру Аневу, третье — россиянину Евгению Гараничеву. В пятерку лидеров также попали норвежец Ветле Шостад Кристиансен, чех Томаш Крупчик и француз Симон Фуркад.

Чемпионат Европы проходит в итальянской Риданне, соревнования завершатся 28 января.