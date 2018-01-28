Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

Сборная России по биатлону в составе Виктории Сливко, Анастасии Загоруйко, Евгения Гараничева и Александра Логинова заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, уступив украинским спортсменам 11,7 сек.

Соревнования завершились в воскресенье, 28 января.

Россияне взяли на чемпионате пять медалей — две серебряные, две бронзовые и одну золотую, заняв третье место, сообщает ТАСС.

Первое место в медальном зачете у французов с двумя золотыми медалями, второе — у украинцев (две золотые и одна серебряная медали).

24 января президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что комиссия, составляющая список приглашенных российских атлетов на Олимпийские игры 2018 года, имела «серьезные основания» не допустить на соревнования биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и конькобежца Виктора Ана.