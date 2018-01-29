Кузбасские таможенники задержали крупную партию поддельных кубиков Рубика

В Кемерово возбуждено административное дело за попытку ввоза более 7 тыс. контрафактных кубиков Рубика. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает пресс-служба Кемеровской таможни.

По данным ведомства, поставщики из Китая не смогли предоставить лицензию на использование бренда компании, которая изготавливает головоломки. Экспертиза, проведенная таможенниками, подтвердила контрафактное происхождение груза. Нарушителям грозит штраф до 200 тыс. рублей с конфискацией товара.

Портал iz.ru писал о задержании в аэропорту Домодедово россиянки, которая пыталась вывезти в Израиль алмазы на сумму более 8 млн рублей. Инцидент произошел 26 января. Партия драгоценных камней была обнаружена у 54-летней жительницы Подмосковья, вылетающей в Тель-Авив.