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Пограничники пресекли контрабанду 100 блоков сигарет в РФ

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Двое россиян пытались провести из Казахстана в Россию крупную партию табачных изделий без акцизных марок, сообщает погранслужба комитета национальной безопасности Казахстана.

Контрабандистов задержали на КПП «Шаган авто». При досмотре на заднем сиденье их автомобиля и в багажнике были обнаружены две коробки из-под сигарет «Фест», произведенных в Белграде. 

Общее количество табачных изделий составило 100 блоков — 1 тыс. пачек без акцизных марок.

Ранее портал iz.ru сообщал, что китаец пытался вывезти из РФ почти 1 кг «золотого песка» в обуви.

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