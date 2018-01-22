Пограничники пресекли контрабанду 100 блоков сигарет в РФ

Двое россиян пытались провести из Казахстана в Россию крупную партию табачных изделий без акцизных марок, сообщает погранслужба комитета национальной безопасности Казахстана.

Контрабандистов задержали на КПП «Шаган авто». При досмотре на заднем сиденье их автомобиля и в багажнике были обнаружены две коробки из-под сигарет «Фест», произведенных в Белграде.

Общее количество табачных изделий составило 100 блоков — 1 тыс. пачек без акцизных марок.

Ранее портал iz.ru сообщал, что китаец пытался вывезти из РФ почти 1 кг «золотого песка» в обуви.