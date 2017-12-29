Гражданин Китая пытался вывезти из РФ почти 1 кг «золотого песка» в обуви

Гражданин Китая пытался пронести через международный таможенный пункт Благовещенск–Хэйхэ 700 гр золотого песка в ботинках. Об этом сообщил пресс-секретарь пункта пропуска Виталий Шабанов.

«Гражданин КНР пытался незаконно вывезти товар, который не был заявлен в пассажирской таможенной декларации и был спрятан под стельками обуви в вырезанных углублениях подошвы. Задержанный товар является сыпучим веществом желтого цвета общим весом более 700 граммов, который состоит из сплавов драгоценных металлов: 514,8 грамма золота и 153,1 грамма серебра», - цитирует ТАСС Шабанова.

По оценке экспертов, стоимость контрабанды превышает 1,2 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

13 декабря портал iz.ru сообщил, что гражданин Китая осужден в Санкт-Петербурге на 2,5 года условно за попытку незаконно вывезти из РФ картину Алексея Саврасова «Зимний пейзаж». По данным следствия, картину мужчина планировал перепродать.