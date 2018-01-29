Бруно Марс завоевал «Грэмми» в категории «Лучшая песня года»

Премия «Грэмми» в самой престижной номинации «Лучшая песня года» присуждена певцу Бруно Марсу за работу над композицией That's What I Like с альбома 24k Magic. Об этом объявила в воскресенье Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Ранее британский музыкант Эд Ширан с песней Shape of You получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение», в номинации «Лучшее сольное рок-исполнение» посмертно удостоен награды канадский поэт и музыкант Леонард Коэн.