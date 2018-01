Бруно Марс и Кендрик Ламар с тремя наградами каждый лидируют на «Грэмми»

Исполнители из США Бруно Марс и Кендрик Ламар лидируют на церемонии вручения премий «Грэмми» в Нью-Йорке по количеству наград.

Артисты победили в трех номинациях каждый. Марс получил два «золотых граммофона» за песню That's What I Like. Третью премию ему принес альбом 24K Magic. Ламар получил награды за работу над синглом HUMBLE.

При этом лидером по числу номинаций является рэпер Джей-Зи. Обладатель 21 «Грэмми» в этом году выдвинут в восьми категориях, в том числе в самых престижных — «Запись года», «Альбом года» и «Песня года».

Ранее 29 января портал iz.ru писал, что российский пианист Даниил Трифонов завоевал премию «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение».