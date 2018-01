Эд Ширан удостоен «Грэмми» за лучшее исполнение поп-песни

Британский музыкант Эд Ширан с песней Shape of You получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение».

Об этом объявила Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Ширан уже завоевал две премии «Грэмми» 2015 году за лучшую песню и лучшее сольное поп-исполнение.

В номинации с британцем также соперничали американские исполнители Леди Гага с песней Million Reasоns, Келли Кларксон с композицией Love So Sоft, Кеша (Kesha) с песней Praying и Пинк (What Abоut Us).

Юбилейная 60-я церемония вручения премий «Грэмми» проходит 28 января в Нью-Йорке.

Ранее портал iz.ru сообщал, что премии «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное рок-исполнение» посмертно удостоен канадский поэт и музыкант Леонард Коэн.