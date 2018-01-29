Пианист Даниил Трифонов получил «Грэмми» за инструментальное исполнение

Российский пианист Даниил Трифонов завоевал премию «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение». Об этом объявила в воскресенье Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Музыкант был номинирован за цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа, записанный в виде альбома. Кроме Трифонова, за победу в номинации боролись американский пианист и дирижер Мюррей Перайя, виолончелист из Великобритании Стивен Иссерлис, скрипач и дирижер Немецкого камерного филармонического оркестра Бремена Флориан Дондерер, шведская пианистка Мария Леттберг и дирижер Берлинского филармонического оркестра Ариан Мотияк.

Юбилейная 60-я церемония вручения премий «Грэмми» сейчас проходит в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.