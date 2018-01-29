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Композитор фильма «Ла-Ла Ленд» получил награду «Грэмми»

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Фото: Global Look Press/Dave Bedrosian/ZUMAPRESS
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Премия «Грэмми» в номинации «Лучший саундтрек для визуальных медиа» присуждена композитору Джастину Гурвицу за музыку к фильму «Ла-Ла Ленд». Об этом в воскресенье, 28 января, объявила Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Премия могла достаться композиторам Йохану Йоханнссону за музыку к фильму «Прибытие», Хансу Циммеру — за музыку к картине «Дюнкерк». Кроме того, одним из номинантов был Рамина Джавади за музыку к седьмому сезону популярного телесериала «Игра престолов».

Сообщается, что лидером по числу номинаций на престижную музыкальную премию стал американский рэп-исполнитель Джей Зи. Всего рэпер выдвинут в восьми категориях, в том числе в самых престижных — «Запись года», «Альбом года», а также «Песня года».

Юбилейная 60-я церемония вручения «Грэмми» проходит в нью-йоркском комплексе «Мэдисон-сквер-гарден». Всего премия будет присуждена в 84 номинациях. Претендовать на награды могут артисты, выступавшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года, а также произведения, исполненные в этот период.

Портал iz.ru писал о том, что российский оперный певец Дмитрий Хворостовский был посмертно номинирован на «Грэмми». Он и дирижер Константин Орбелян вошли в категорию «Лучший классический сольный вокальный альбом» за диск «Свиридов: Отчалившая Русь».

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