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Леонард Коэн посмертно удостоен премии «Грэмми» за лучшее рок-исполнение

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Фото: Global Look Press/Igor Vidyashev/ZUMAPRESS
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Канадский поэт, писатель, певец и автор песен Леонард Коэн посмертно удостоен музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное рок-исполнение», сообщает Национальная академия искусства и техники грамзаписи США в Twitter.

Уточняется, что награда присуждена музыканту за исполнение песни You Want it Darker.

Коэн ушел из жизни в начале ноября 2016 года в возрасте 82 лет. Его самой знаменитой композицией стала песня Hallelujah. При жизни музыкант завоевал «Грэмми» в 2007 году за лучший альбом года River: The Joni Letters. 

Также в рок-номинациях «Грэмми» досталась группам Foo Fighters за композицию Run и The War On Drugs за пластинку A Deeper Understanding.

Ранее стало известно, что российский пианист Даниил Трифонов завоевал премию «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение».

60-я церемония вручения премии «Грэмми» проходит в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

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