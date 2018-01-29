Мусоросжигательные заводы заработают в Подмосковье в течение 3-4 лет

Мусоросжигательные заводы в Московской области начнут работу в течение трех-четырех лет.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Предварительно мы заключили соглашение с «Рoстехом» о строительстве в Московской области трех мусоросжигательных заводов. Это будут заводы по самой современной технологии, которые есть в мире. Проект начал реализовываться», — рассказал градоначальник в интервью газете «Коммерсант».

Собянин пояснил, что старт работы этих заводов ожидается «в течение трех-четырех лет».

Мэр добавил, что город достиг договоренности с властями Подмосковья об оказании содействия в рекультивации и приведении в нормативное состояние действующих мусорных полигонов.

В конце декабря прошлого года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Подмосковью необходимы восемь мусoросжигательных заводов для полного отказа от складирования отходов на полигонах.