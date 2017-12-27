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Названо необходимое число заводов для отказа от мусорных свалок в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Подмосковью необходимы восемь мусоросжигательных заводов (МЗС) для полного отказа от складирования отходов на полигонах. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Ранее уже было запланировано строительство четырех МЗС, однако для нулевого захоронения мусора нужны еще четыре.

«Столичный регион вырабатывает где-то 1/6 часть всего мусора по нашей стране, примерно 11 млн тонн ежегодно. Чтобы уничтожить мусор полностью, нужно построить в области еще минимум четыре завода, и тогда мы приблизимся к нулевому захоронению», — сказал Чемезов в интервью газете «Коммерсант».

Все четыре завода в Подмосковье и еще один в Казани, как сообщалось ранее, будет строить «РТ-Инвест» (дочернее предприятие «Ростеха»).

Чемезов отметил, что по доле мусора, складируемого на полигонах, Россия находится на уровне стран Африки.

«В целом по России ежегодно вырабатывается более 60 млн тонн мусора. Уничтожается и перерабатывается всего около 10%, всё остальное закапывается», — пояснил глава «Ростеха».

Суммарно четыре завода смогут утилизировать около 2,8 млн тонн мусора в год, что составит чуть менее 30% годового объема отходов Подмосковья.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в настоящий момент в России действует порядка 60 тыс. нелегальных свалок, стоимость ликвидации экологического ущерба от деятельности которых может достигнуть триллионов рублей.

16 декабря стало известно, что на закрытом полигоне «Кучино» до конца декабря установят факел для дегазации бытовых отходов.

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