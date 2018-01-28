Автомобиль сбил людей на остановке в Иркутске

Легковой автомобиль врезался в стоявших на остановке общественного транспорта людей в Иркутске. Пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел на остановке «23-я школа». По предварительным данным, водитель иномарки Honda не справился с управлением.

«Водитель автомобиля Honda Accord, следуя по улице Советской со стороны аэропорта, на остановке не справился с управлением и допустил наезд на двух пешеходов. Оба доставлены в больницу, мужчина госпитализирован, женщине назначено амбулаторное лечение», –– говорится в сообщении полиции.

Также отмечается, что по касательной автомобиль задел автобус, высаживавший на остановке пассажиров.

«Водитель и пассажиры автобуса, а также виновник аварии не пострадали», — добавили в МВД.

24 января портал iz.ru сообщил, что автомобиль врезался в людей на остановке на проспекте Мира в Москве. В результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали. Виновник аварии был пьян.