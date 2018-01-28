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Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП на юге Москвы

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Фото: РЕН ТВ
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Стали известны имена пострадавших и погибших в ДТП с двумя иномарками, произошедшем в ночь на 28 января, на пересечении Каширского шоссе и улицы Шипиловская в Москве. Список публикует телеканал РЕН ТВ

По данным журналистов, в результате аварии погибли два человека: 30-летний Анатолий Л. и 29-летний Илья С.

Также в ДТП пострадал Сергей Б. (был госпитализирован) и Ирина П., помощь которой оказали на месте.

Причины трагедии пока неизвестны.

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