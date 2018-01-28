Земан отстоял Пражский Град

Действующий лидер Чехии Милош Земан победил во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов. Опытный государственный деятель, выступающий за налаживание отношений с Москвой, одержал верх над политическим новичком, академиком Йиржи Драгошем, который неоднократно заявлял о необходимости сохранить антироссийские санкции. «Известия» разбирались, в каком направлении будет двигаться республика после переизбрания Милоша Земана.

Второй тур президентских выборов в «сердце Европы» проходил 26 и 27 января. На избирательные участки пришло более 66% граждан, и большинство из них отдало предпочтение действующему президенту Милошу Земану. По данным ЦИК страны, он набрал 51,36% голосов, опередив экс-руководителя Чешской академии наук Йиржи Драгоша (занимал должность до марта 2017 года), за которого проголосовало 48,63% избирателей. Милош Земан одержал победу в 10 краях, уступив своему конкуренту в Праге, Среднечешском, Либерецком и Краловеградецком краях (Чехия делится на 13 краев и столицу).

Чехия — парламентская страна, и ее конституция в значительной степени ограничивает полномочия хозяина Пражского Града (резиденция президента). Однако, как пояснил «Известиям» евродепутат от Чехии Яромир Кохличек, исторически ситуация в стране сложилась так, что глава государства имеет возможность влиять на принятие решений, которые касаются как внутренней, так и внешней политики.

— Победа Земана — хорошая новость для Чехии. Он опытный политик со своей точкой зрения. У него, безусловно, есть свои положительные и негативные стороны, однако его конкурент Драгош — абсолютно неизвестная фигура, которая просто некомпетентна для того, чтобы занимать столь высокую государственную должность. Избрание слабого лидера привело бы к потере позиций нашей страны на международной арене, — отметил в беседе с «Известиями» Яромир Кохличек.

Во время избирательной кампании стало очевидно, что взгляды двух главных кандидатов расходятся практически по всем ключевым темам. Особенно ярко это выразилось в отношении к проблемам внешней политики и вопросам безопасности.

Милош Земан — политик, который не стесняется резких высказываний и всегда готов вступать в споры с западным мейнстримом. Он неоднократно критиковал миграционную политику Брюсселя, заявлял о неэффективности антироссийских санкций и подчеркивал необходимость налаживания экономических отношений с Москвой. И — в отличие от многих западных коллег — отказался назвать РФ угрозой для своей страны, отметив отсутствие каких-либо доказательств российского вмешательства во внутренние дела Чехии.

Его оппонент Йиржи Драгош, наоборот, называл Россию едва ли не главной угрозой чешской безопасности и призывал сохранить санкции. Более того, в декабре 2017 года он заявил, что cпецслужбы РФ якобы пытались влиять на результаты недавних парламентских выборов в стране.

Поэтому результаты президентских выборов вселяют надежду на то, что антироссийская истерия, ставшая будничным делом во многих столицах Европы, не окажется в повестке Пражского Града.

— Членство Чехии в НАТО и ЕС не должно препятствовать сотрудничеству с другими странами. Земан это понимает и продвигает идею многовекторной политики, исходя из интересов нашего государства. Чешское национальное самосознание — это то, что отсутствует у Йиржи Драгоша, который чрезмерно односторонний, — сказал «Известиям» чешский сенатор Ярослав Доубрава. — Будущее Чехии зависит от способности Праги сотрудничать не только с западными, но и восточными странами, особенно — с Россией.

Депутат парламента Чехии Ярослав Голик также отметил, что результаты выборов крайне важны, поскольку от них зависит вектор развития страны на ближайшие пять лет. По его словам, в пятницу и субботу решался вопрос, займет ли Чехия взвешенную позицию во внешней политике и будет пытаться сотрудничать со всеми странами или же пойдет по пути подчинения Брюсселю и Вашингтону.

Прагматичная внешняя политика Праги, безусловно, усилится в случае, если действующему премьеру и лидеру партии «АНО» Андрею Бабишу удастся сформировать стабильное правительство (парламентские выборы состоялись в октябре 2017 года, а 24 января Андрей Бабиш был второй раз уполномочен президентом для формирования кабинета). Оба политика имеют схожие взгляды по ряду вопросов во внешней политике, включая бессмысленность антироссийских санкций.

В самой Чехии победа Милоша Земана со столь небольшим перевесом чревата разделением общества на два лагеря. Результат Йиржи Драгоша стал прежде всего результатом массированной информационной кампании чешских СМИ против действующего президента и его окружения, а также проблемами со здоровьем, имеющимися у действующего президента.

— Милош Земан cделал много хорошего для Чехии, однако есть опасения, что его физическое состояние может помешать ему выполнять обязанности президента в ближайшие пять лет, — отметил в беседе с «Известиями» европарламентарий от Чехии Томаш Здеховски.

— Президенту в большей степени нужна голова, а не ноги, — возразил коллеге в беседе с «Известиями» чешский сенатор Ярослав Доубрава.

— Ярким примером является Франклин Рузвельт, который фактически сидя управлял США в самый тяжелый период мировой истории (президент США с 1933 по 1945 годы — «Известия»). Поэтому я верю, что политический опыт, незаурядный ум и способность Милоша Земана общаться со всеми слоями населения будут оценены большинством избирателей и объединят общественность, — резюмировал сенатор.

Первые всенародные выборы президента Чехии состоялись в 2013 году. Тогда Милош Земан победил бывшего министра иностранных дел республики, Карла Шварценберга. До этого момента главу страны избирал парламент. Лидер государства в Чехии занимает свой пост в течение пяти лет. Так что у Милоша Земана есть время, чтобы поставить страну на прагматичные рельсы как во внешней, так и во внутренней политике. А учитывая новый состав парламента, шансы реализовать подобный сценарий значительно возрастают.