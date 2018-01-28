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Земан отстоял Пражский Град

Президент Чехии Милош Земан переизбран на второй срок
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Фото: REUTERS
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Действующий лидер Чехии Милош Земан победил во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов. Опытный государственный деятель, выступающий за налаживание отношений с Москвой, одержал верх над политическим новичком, академиком Йиржи Драгошем, который неоднократно заявлял о необходимости сохранить антироссийские санкции. «Известия» разбирались, в каком направлении будет двигаться республика после переизбрания Милоша Земана.  

Путин поздравил Земана с победой на выборах президента Чехии

Второй тур президентских выборов в «сердце Европы» проходил 26 и 27 января. На избирательные участки пришло более 66% граждан, и большинство из них отдало предпочтение действующему президенту Милошу Земану. По данным ЦИК страны, он набрал 51,36% голосов, опередив экс-руководителя Чешской академии наук Йиржи Драгоша (занимал должность до марта 2017 года), за которого проголосовало 48,63% избирателей. Милош Земан одержал победу в 10 краях, уступив своему конкуренту в Праге, Среднечешском, Либерецком и Краловеградецком краях (Чехия делится на 13 краев и столицу).

Чехия — парламентская страна, и ее конституция в значительной степени ограничивает полномочия хозяина Пражского Града (резиденция президента). Однако, как пояснил «Известиям» евродепутат от Чехии Яромир Кохличек, исторически ситуация в стране сложилась так, что глава государства имеет возможность влиять на принятие решений, которые касаются как внутренней, так и внешней политики.

— Победа Земана — хорошая новость для Чехии. Он опытный политик со своей точкой зрения. У него, безусловно, есть свои положительные и негативные стороны, однако его конкурент Драгош — абсолютно неизвестная фигура, которая просто некомпетентна для того, чтобы занимать столь высокую государственную должность. Избрание слабого лидера привело бы к потере позиций нашей страны на международной арене, — отметил в беседе с «Известиями» Яромир Кохличек.

Во время избирательной кампании стало очевидно, что взгляды двух главных кандидатов расходятся практически по всем ключевым темам. Особенно ярко это выразилось в отношении к проблемам внешней политики и вопросам безопасности.

Милош Земан — политик, который не стесняется резких высказываний и всегда готов вступать в споры с западным мейнстримом. Он неоднократно критиковал миграционную политику Брюсселя, заявлял о неэффективности антироссийских санкций и подчеркивал необходимость налаживания экономических отношений с Москвой. И — в отличие от многих западных коллег — отказался назвать РФ угрозой для своей страны, отметив отсутствие каких-либо доказательств российского вмешательства во внутренние дела Чехии.

Иржи Драгош признал поражение на президентских выборах в Чехии

Его оппонент Йиржи Драгош, наоборот, называл Россию едва ли не главной угрозой чешской безопасности и призывал сохранить санкции. Более того, в декабре 2017 года он заявил, что cпецслужбы РФ якобы пытались влиять на результаты недавних парламентских выборов в стране.

Поэтому результаты президентских выборов вселяют надежду на то, что антироссийская истерия, ставшая будничным делом во многих столицах Европы, не окажется в повестке Пражского Града.

— Членство Чехии в НАТО и ЕС не должно препятствовать сотрудничеству с другими странами. Земан это понимает и продвигает идею многовекторной политики, исходя из интересов нашего государства. Чешское национальное самосознание — это то, что отсутствует у Йиржи Драгоша, который чрезмерно односторонний, — сказал «Известиям» чешский сенатор Ярослав Доубрава. — Будущее Чехии зависит от способности Праги сотрудничать не только с западными, но и восточными странами, особенно — с Россией.

Депутат парламента Чехии Ярослав Голик также отметил, что результаты выборов крайне важны, поскольку от них зависит вектор развития страны на ближайшие пять лет. По его словам, в пятницу и субботу решался вопрос, займет ли Чехия взвешенную позицию во внешней политике и будет пытаться сотрудничать со всеми странами или же пойдет по пути подчинения Брюсселю и Вашингтону.

Прагматичная внешняя политика Праги, безусловно, усилится в случае, если действующему премьеру и лидеру партии «АНО» Андрею Бабишу удастся сформировать стабильное правительство (парламентские выборы состоялись в октябре 2017 года, а 24 января Андрей Бабиш был второй раз уполномочен президентом для формирования кабинета). Оба политика имеют схожие взгляды по ряду вопросов во внешней политике, включая бессмысленность антироссийских санкций.

Пушков прокомментировал победу Земана на выборах президента Чехии

В самой Чехии победа Милоша Земана со столь небольшим перевесом чревата разделением общества на два лагеря. Результат Йиржи Драгоша стал прежде всего результатом массированной информационной кампании чешских СМИ против действующего президента и его окружения, а также проблемами со здоровьем, имеющимися у действующего президента.

— Милош Земан cделал много хорошего для Чехии, однако есть опасения, что его физическое состояние может помешать ему выполнять обязанности президента в ближайшие пять лет, — отметил в беседе с «Известиями» европарламентарий от Чехии Томаш Здеховски.

— Президенту в большей степени нужна голова, а не ноги, — возразил коллеге в беседе с «Известиями» чешский сенатор Ярослав Доубрава.

— Ярким примером является Франклин Рузвельт, который фактически сидя управлял США в самый тяжелый период мировой истории (президент США с 1933 по 1945 годы — «Известия»). Поэтому я верю, что политический опыт, незаурядный ум и способность Милоша Земана общаться со всеми слоями населения будут оценены большинством избирателей и объединят общественность, — резюмировал сенатор.

Первые всенародные выборы президента Чехии состоялись в 2013 году. Тогда Милош Земан победил бывшего министра иностранных дел республики, Карла Шварценберга. До этого момента главу страны избирал парламент. Лидер государства в Чехии занимает свой пост в течение пяти лет. Так что у Милоша Земана есть время, чтобы поставить страну на прагматичные рельсы как во внешней, так и во внутренней политике. А учитывая новый состав парламента, шансы реализовать подобный сценарий значительно возрастают.

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