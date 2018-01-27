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Путин поздравил Земана с победой на выборах президента Чехии

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Фото: REUTERS/Stringer
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Президент России Владимир Путин направил Милошу Земану, победившему на президентских выборах в Чехии, поздравительную телеграмму. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В своем поздравлении российский лидер подчеркнул готовность Москвы и дальше сотрудничать с Прагой.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост президента Чешской Республики», –– говорится в сообщении.

Также Путин отметил, что результаты выборов подтверждают авторитет Земана как опытного и ответственного политика.

«Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Милоша Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет Милоша Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа», –– подчеркнул президент РФ.

Помимо этого, Путин пожелал переизбранному президенту Чехии «здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности».

27 января завершился второй тур президентских выборов в Чехии. Милош Земан одержал победу, набрав 51,36% голосов.

При этом за соперника Земана –– экс-главу Академии наук Иржи Драгоша — проголосовало 48,63% избирателей. Явка на выборы составила 66,6%.

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