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Пушков прокомментировал победу Земана на выборах президента Чехии

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Фото: REUTERS
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Председатель Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал победу Милоша Земана на президентских выборах в Чехии.

«Победа Земана — это и ответ чехов на сложный период в эволюции ЕС. И, конечно, демонстрация независимого чешского духа», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор также отметил, что, прожив в Праге пять лет, был впечатлен здравым смыслом этого народа.

27 января завершился второй тур президентских выборов в Чехии. Земан одержал победу, набрав 51,36% голосов избирателей.

Ранее президент России Владимир Путин направил Земану поздравительную телеграмму. Он отметил, что результаты выборов подтверждают авторитет Земана как опытного и ответственного политика.

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