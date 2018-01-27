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Не подтвердилась угроза взрыва в здании прокуратуры Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Угроза взрыва в здании прокуратуры Москве не подтвердилась, сообщение, поступившее в правоохранительные органы, оказалось ложным.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, здание проверили кинологи. На время проверки эвакуация здания не проводилась, рассказал он. Прокуратуру Москвы «минируют» второй день подряд. Сообщение об угрозе взрыва также поступало в орган накануне, 26 января. После проверки выяснилось, что тревога была ложной.

31 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм» вплоть до десяти лет лишения свободы.

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