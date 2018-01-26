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Неизвестные «заминировали» прокуратуру Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в здание прокуратуры Москвы, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Сейчас учреждение, которое располагается по адресу площадь Крестьянская Застава, 1, проверяют кинологи.

По словам собеседника агентства, эвакуация сотрудников не проводилась.

Волна ложных сообщений с угрозой взрыва охватила российские города 11 сентября 2017 года. Хулиганы сообщают о минировании административных зданий, школ, вузов и торговых центров.

В Москве и других городах по фактам звонков возбуждены и расследуются многоэпизодные уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

31 декабря президент РФ Владимир Путин одобрил закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм». Теперь за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве может грозить тюрьма от 3 до 5 лет, если оно будет иметь тяжкие последствия — от 8 до 10 лет.

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