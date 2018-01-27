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Прокуратуру Москвы «минируют» второй день подряд

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве во второй раз за два дня поступило в прокуратуру Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Проверяется анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании по адресу: площадь Крестьянской Заставы, дом 1. На месте работают кинологи», — пояснил собеседник агентства.

Сообщение об угрозе взрыва также поступало в орган накануне, 26 января. После проверки выяснилось, что тревога была ложной.

31 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм» вплоть до десяти лет лишения свободы.

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