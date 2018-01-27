«Золотой орел» долетел до «Салюта-7»

XVI национальная премия «Золотой орел» подвела итоги 2017 года. Лучшим фильмом признали драму режиссера Клима Шипенко «Салют-7», главные роли в которой исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Таким образом, негласное противостояние «Салюта-7» и другой космической саги «Время первых» разрешилось в пользу проекта продюсера Сергея Сельянова.

По традиции торжественную церемонию на «Мосфильме» открывал министр культуры РФ Владимир Мединский. Он зачитал приветствие от президента, а потом обратился к переполненному залу с речью от себя, поздравив всех с успешным для российской киноиндустрии годом.

— Все фильмы, представленные в номинациях, на мой взгляд, замечательные, — отметил Владимир Мединский. — А их создатели — соавторы рекорда российского кино 2017 года. Главное теперь — не останавливаться на достигнутом и ставить новые рекорды. Фильмы, которые вы снимаете, выше среднего мирового уровня, заявляю с полной убежденностью.

Главный конкурент «Салюта-7» тоже не остался без наград: за роль космонавта Алексея Леонова Евгений Миронов получил статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль в кино». В той же номинации значились Александр Яценко за работу в картине «Аритмия» и Владимир Вдовиченков.

По негласному мнению многих присутствующих на церемонии, награда должна была достаться Яценко. Евгений Миронов, получая статуэтку, уловил эти флюиды и высоко оценил работу коллеги, напомнив всем, что именно он, Миронов, в качестве председателя жюри фестиваля «Кинотавр» вручал Яценко награду за лучшую мужскую роль в июне.

Наблюдатели предсказывали победу в главной номинации именно «Аритмии». Драма о врачах режиссера Бориса Хлебникова весь 2017 год собирала главные призы крупных российских кинофестивалей и даже конкурировала с фильмом Андрея Звягинцева «Нелюбовь» за право представлять Россию на «Оскаре».

Но в итоге «Аритмию» отметили призом в номинации «Лучшая женская роль в кино» — «Золотой орел» достался Ирине Горбачевой. А Алиса Фрейндлих была отмечена за лучшую женскую роль второго плана — в фильме Владимира Котта «Карп отмороженный».

Не оставили без награды и Андрея Звягинцева — он снова получил статуэтку за лучшую режиссуру (ту же награду завоевал и его предыдущий фильм «Левиафан»). На церемонию Звягинцев не пришел — по словам продюсера Александра Роднянского, заболел. Остается надеяться, что режиссер поправится к моменту церемонии вручения премии «Оскар» — «Нелюбовь» представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и имеет хорошие шансы на победу.

Лучшим актером второго плана стал Владимир Ильин за роль Сергея Королева в фильме «Время первых». Зал устроил Ильину овацию. Актер появился на экране после долгого перерыва и поразил всех точным и мощным образом великого советского конструктора. Приз в номинации «Лучший сценарий» достался Анастасии Пальчиковой за фильм Валерия Тодоровского «Большой».

«Золотой орел» традиционно не замечает и слишком «зрительские», и слишком авторские фильмы. Самый кассовый российский фильм 2017 года — киносказку «Последний богатырь» — отметили лишь в номинации за лучшую работу художников по гриму (статуэтки унесли Петр Горшенин и Ольга Афиногенова). А привлекшие к себе внимание в прошлом году и снискавшие успех на множестве фестивалей (в том числе за рубежом) драмы дебютантов — «Близкие» Ксении Зуевой, «Теснота» Кантемира Балагова, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта — и вовсе в номинациях не были представлены.

Сюрреалистическая сказка Рустама Хамдамова «Мешок без дна» с невероятной красоты и сложности костюмами, уникальной операторской работой не попала ни в одну из «технических» номинаций, а была представлена лишь в одной — «Лучшая женская роль второго плана» (Анна Михалкова). Но здесь победа досталась Алисе Фрейндлих. Многострадальная «Матильда» Алексея Учителя как раз в «технических» номинациях и мелькала, но осталась без наград.

Не было в списках претендентов ни одной комедии, даже таких успешных, как «Гуляй, Вася!» Романа Каримова и «Про любовь» Анны Меликян. Пролетела мимо «Орла» драма Кирилла Плетнева «Жги» и историческое фэнтези «Легенда о Коловрате». И ни в одной номинации не была представлена драма Резо Гигинеишвили «Заложники», получившая награду летом на «Кинотавре». Также члены киноакадемии проигнорировали блокбастер «Притяжение» Федора Бондарчука.