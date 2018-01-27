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СМИ узнали о планах Трампа уволить генпрокурора из-за «российского дела»

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs/dpa
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Президент США Дональд Трамп не раз заявлял о намерении отстранить от должности заместителя министра юстиции и генпрокурора Рода Розенстайна из-за продолжающегося расследования вменяемых американскому лидеру «связей с Россией». Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, скорее всего, глава Соединенных Штатов не станет принимать такие меры, однако он не раз демонстрировал озабоченность по поводу длительного расследования, которое президент считает «охотой на ведьм».

24 января американский лидер заявил, что готов дать показания под присягой спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о российском вмешательстве. Позже СМИ сообщили, что юристы американского лидера всячески пытаются отсрочить эту процедуру.

В Кремле не раз заявляли о бездоказательности предъявляемых России обвинений о вмешательстве во внутренние дела других стран.

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