Кабмин упростил использование маткапитала на адаптацию детей-инвалидов

Правительство России упростило использование материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Изменения внесены в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Поясняется, что для такого использования маткапитала в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида должны быть рекомендации по приобретению подобных товаров и услуг.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление программы материнского капитала до конца 2021 года.

Маткапитал выплачивается за рождение второго и последующих детей. Он был введен в России в 2007 году, тогда сумма выплаты составляла 250 тыс. рублей. Сейчас это уже 453 тыс. рублей, а в 2020 году запланирована индексация суммы до 471 тыс. рублей.