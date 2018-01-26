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Бунтарь в Кремле

Артисты Московского Губернского театра сыграли спектакль о Владимире Высоцком в Кремлевском дворце
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого в столице отметили с размахом. В театрах и выставочных залах прошли юбилейные мероприятия, а народный артист России Сергей Безруков — он же исполнитель роли поэта в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» — пригласил поклонников творчества поэта в Кремлевский дворец, где артисты Московского Губернского театра сыграли музыкальный спектакль «Высоцкий. Рождение легенды».

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Собрать Кремль на музыкальную постановку — смелое решение. Но артисты труппы сделали это без особых проблем. Еще на подходе к Александровскому саду люди спрашивали лишний билет «на Высоцкого». Шли семьями — с бабушками, дедушками, детьми. Шеститысячный зал был заполнен под завязку. 

— Нам очень хотелось в день 80-летия Владимира Семеновича сыграть этот спектакль именно в Кремлевском дворце, потому что на своих концертах Высоцкий говорил: «Пожалуйста, включите свет в зале, у нас ведь не такой концерт, как в Кремле, туда меня еще не пускают...». В юбилей его песни прозвучали на той площадке, о которой он мечтал, — объяснил свой выбор Сергей Безруков.

Спектакль о кумире в Губернском создавали, основываясь на малоизвестных фактах жизни Высоцкого, фрагментах из его писем и дневников, воспоминаниях современников.

— Наш спектакль начинается с детства Высоцкого в коммуналке на 1-й Мещанской улице, — рассказала актриса Карина Андоленко, исполнившая роль матери поэта. — Маленький Володя не выговаривал буквы «р» и «л». А еще у него был низкий с детства голос. С «трещинкой».

Но лучший биограф Высоцкого — он сам. Всё, что надо знать о поэте, отражено в его стихах и песнях. В центре сцены установили крутящийся подиум, напоминающий гигантскую пластинку. На этом диске точно уместились бы все песни Владимира Семеновича. О спектаклях легендарной «Таганки», актером которой он был, напоминали огромные афиши — «Гамлет», «Добрый человек из Сезуана», «Жизнь Галилея». А о ролях на экране — фото из фильмов.

Образ Высоцкого не отдан конкретному артисту — на сцене их пятеро и каждый играет свой период жизни Владимира Семеновича. По словам актера Дмитрия Карташова, «тут неважно, кто больше на сцене, кто меньше, — важна энергия песен и стихов Высоцкого».

— Мы не играем Высоцкого как человека в кепочке, с сигаретой и гитарой, — добавил актер Александр Тютин. — Мы говорим о том, как рождалось творчество. Играем судьбу.

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Спектакль шел четыре с половиной часа — при полном зале. В исполнении актеров Губернского театра прозвучали самые знаменитые песни Владимира Высоцкого: «Я не люблю», «Кони привередливые», «На Большом Каретном», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Мой черный человек», «Лирическая», «Я несла свою беду» и многие другие. Хиты исполнялись в различных жанрах: от бардовской песни под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 1970-х до рока и рэпа. Аккомпанировал актерам Губернаторский оркестр Московской области под управлением Сергея Пащенко.

— Высоцкий не любил, когда его песни пели певцы, а вот драматическим артистам позволял их исполнять, потому что они проживают песню, пропускают ее через сердце, — рассказал Сергей Безруков. — А современными аранжировками и оригинальной подачей нам хотелось подчеркнуть, что Высоцкий актуален и сейчас. Думаю, что его поэзия в современной обработке может потеснить ведущих рэперов, кумиров молодежи, по которым та сходит с ума.

По мнению худрука Губернского, Владимир Высоцкий — это космос, который можно изучать бесконечно. Исследовательский экскурс Сергея Безрукова и актеров его театра зрители наградили овацией.

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