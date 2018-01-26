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Две трети россиян с надеждой смотрят на наступивший год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Две трети россиян — 63% — с надеждой смотрят на наступивший 2018 год, 18% — с неуверенностью, а 16% — с тревогой. Такие результаты показал опрос «Левада-Центра».

По сравнению с прошлым годом наши соотечественники стали более оптимистичны относительно экономики: сейчас почти треть (31%) опрошенных считают, что нынешний год будет спокойным (год назад — 11%). Противоположного мнения придерживается около 59% (ранее — 81%).

Что касается политической жизни России, то 30% респондентов ожидают спокойный 2018-й, а 58% — наоборот, напряженный. Эти показатели также выросли по сравнению с прошлым годом — тогда они составляли 17% и 71% cоответственно.

Ранее исследование ЦБ показало, что россияне чувствуют снижение инфляции на своем кармане — к концу декабря оценка ощущаемого гражданами удорожания товаров и услуг за год достигла 10%. Это минимум за всю историю наблюдений с апреля 2010 года.

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