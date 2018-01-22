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Жители России назвали самые пугающие научные открытия

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Фото: Global Look Prees/Rodrigo Reyes Marin
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Число граждан РФ, не доверяющих генной инженерии и искусственному интеллекту, выросло в декабре 2017 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 20 по 26 декабря 2017 года Институтом современных медиа (MOMRI) и телеканалом «Наука». Полученные сведения эксперты сравнили с результатами аналогичного опроса 2016 года.

Респонденты должны были ответить на вопрос: «Существуют ли какие-то научные открытия, изобретения, которые вызывают у вас чувство тревоги, страх? Что именно?» Среди 1600 россиян, принявших участие в опросе, 53% затруднились дать ответ или ответили, что их ничего не пугает.

Самую большую тревогу у россиян, как и в декабре 2016 года, вызывает оружие массового поражения. Так ответили 17% жителей страны (19% в 2016 году). Свой ответ респонденты аргументировали тем, что подобное вооружение может уничтожить человечество.

11% россиян в 2017 году назвали роботов, искусственный интеллект, информационные технологии и компьютеризацию пугающими научными открытиями против 8% в декабре 2016 года. Генная инженерия, искусственный интеллект, информационные технологии и компьютеризация вызывают страх у 10% респондентов.

Также среди научных открытий, вызывающих тревогу, упоминались большой адронный коллайдер, космические открытия, а также контакт с внеземными цивилизациями и угроза падения астероида.

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