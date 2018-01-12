Опрос показал рекордно низкие инфляционные ожидания у россиян

Оценка ощущаемой россиянами скорости роста цен опустилась до рекордно низкого уровня в 10%, пишет газета «Известия». Как отмечается в исследовании Центробанка, это минимальный показатель за всю историю подобных измерений.

На конец 2016 года уровень ожидаемой инфляции был значительно выше и составлял 14,8%. При этом за прошедший год потребительские цены поднялись только на 2,5%.

Кроме того, показатель прогнозируемого годового роста цен сократился на 8,7%, а треть населения уверена, что в текущем году инфляция не превысит 4%.

«На протяжении второго полугодия 2017 года продолжилось постепенное снижение уровня обеспокоенности российских граждан ростом цен, причем как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе», — говорится в документе регулятора.

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Инфляционные ожидания упали до исторического минимума