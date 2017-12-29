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Названы регионы России с самым высоким и самым низким ростом цен в 2017 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Самый высокий рост цен на товары и услуги по итогам 2017 года зафиксирован в Якутии, Москве, Санкт-Петербурге, Калужской и Магаданской областях.

Так, в Якутии цены выросли на 4,9% по сравнению с прошлым годом. В остальных регионах, где произошло подорожание, цены увеличились на 3,5–3,9%.

При этом в целом по стране потребительские цены снизились. Причиной тому стала рекордно низкая инфляция, опустившаяся почти во всех регионах России ниже 4%.

Так, самый низкий уровень увеличения цен был в Пензенской области — 1%. Следом идут Омская область, Пермский край, Республики Чувашия и Мордовия.

Тренд на замедление роста цен Центробанк связывает с разовыми факторами: рекордным урожаем и стабильным курсом рубля.

По словам экспертов, в следующем году на инфляцию и потребительские цены окажут влияние другие факторы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Цены в 2017 году выросли. Но несильно

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