Названы регионы России с самым высоким и самым низким ростом цен в 2017 году

Самый высокий рост цен на товары и услуги по итогам 2017 года зафиксирован в Якутии, Москве, Санкт-Петербурге, Калужской и Магаданской областях.

Так, в Якутии цены выросли на 4,9% по сравнению с прошлым годом. В остальных регионах, где произошло подорожание, цены увеличились на 3,5–3,9%.

При этом в целом по стране потребительские цены снизились. Причиной тому стала рекордно низкая инфляция, опустившаяся почти во всех регионах России ниже 4%.

Так, самый низкий уровень увеличения цен был в Пензенской области — 1%. Следом идут Омская область, Пермский край, Республики Чувашия и Мордовия.

Тренд на замедление роста цен Центробанк связывает с разовыми факторами: рекордным урожаем и стабильным курсом рубля.

По словам экспертов, в следующем году на инфляцию и потребительские цены окажут влияние другие факторы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Цены в 2017 году выросли. Но несильно